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Erbaş: "Ilıca virajı yeniden yapılmalı, bu hususu bakanla görüşeceğim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Ilıca virajının yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu virajı onaylayan mühendis arkadaşımız, bu yolu yaparken acaba ne düşünmüş, burada meydana gelen kaçıncı tır kazası, bir günde binlerce aracın geçtiği bu viraj daha fazla ölüm ve maddi hasarlı kaza olmadan yeniden düzenlenmelidir" dedi.Ilıca virajı konusunu Bakan Adil Karaismailoğlu ile görüşeceğini dile getiren Milletvekili Erbaş, "Maalesef bu yolda, bir çok kardeşimizi kaybettik.

Erbaş: "Ilıca virajı yeniden yapılmalı, bu hususu bakanla görüşeceğim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Ilıca virajının yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.
Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu virajı onaylayan mühendis arkadaşımız, bu yolu yaparken acaba ne düşünmüş, burada meydana gelen kaçıncı tır kazası, bir günde binlerce aracın geçtiği bu viraj daha fazla ölüm ve maddi hasarlı kaza olmadan yeniden düzenlenmelidir" dedi.
Ilıca virajı konusunu Bakan Adil Karaismailoğlu ile görüşeceğini dile getiren Milletvekili Erbaş, "Maalesef bu yolda, bir çok kardeşimizi kaybettik. Bir çok kardeşimiz yaralandı. Sayısız maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hem canımız yandı hem de büyük maddi değerlerdeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Bu yol kaliteli mühendisler ile acilen yeniden incelenmelidir. Neden bu kadar sık kazanın meydana geldiği araştırılarak, ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuyu daha fazla canımız yanmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile görüşeceğim" diye konuştu.

Erbaş:

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