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Erbaş, sözünü tuttu ve Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek, başta defalarca kazanın meydana geldiği Ilıca virajı olmak üzere, Kütahya’nın yol sorunlarını iletti ve kısa zamanda yapılması için desteklerini istedi.MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Kütahya’nın yol sorunlarını bakana iletti.

Erbaş, sözünü tuttu ve Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek, başta defalarca kazanın meydana geldiği Ilıca virajı olmak üzere, Kütahya’nın yol sorunlarını iletti ve kısa zamanda yapılması için desteklerini istedi.
MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Kütahya’nın yol sorunlarını bakana iletti. Ziyaret hakkında bilgiler veren MHP Milletvekili Erbaş, "Bakanımızdan öncelikle Ölüm Kavşağı adını verdiğimiz Ilıca yol ayrımındaki virajın mutlaka düzeltilmesi gerektiğini istedik. Ayrıca Gediz-Simav karayolunun düzeltilmesini, Tavşanlı-Domaniç yolunun kalan 19 kilometrelik kısmının duble yol olmasını talep ettik. Sayın Bakanımızdan Emet-Tavşanlı yolunun güzergahı hakkında proje yapanların araştırılması ve cezalandırılmasını istedik. Bu güzergah maden toprakları olduğu için yumuşak toprağa sahip ve yol hemen hemen her yıl çöktü. Şimdi çökmesini önlemek için fora kazıklar çakılıyor. Belki de başka güzergahtan duble yol yapılsa idi bundan daha ucuza mal olabilirdi. Milli servetimizin birkaç kişinin hatası için gereksiz yere harcanmasına karşıyız. Bu sebeple bakanımızdan bu yolun araştırılmasını talep ettik” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Kütahya’ya davet ettiğini ifade eden Erbaş, "Bakanımızı Kütahya’ya davet ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ilimizde bulunan tüm belediyelerin başkanları ile yaptığı toplantı gibi bir toplantı yapmasını istedik. Böyle toplantıların Cumhur ittifakının da özüne uygun olacağını Sayın Kurum’un ziyaretinin Kütahya’da çok olumlu etki bıraktığını söyledik.Davetimiz üzerine, Bakanımız İsmail Karaismailoğlu yakın bir tarihte Kütahya’yı ziyaret edeceği ifada ettiler" şeklinde konuştu.
Erbaş, Bakan Karaismailoğlu’nun başta Ilıca virajı olmak üzere tüm istekleri tek tek not aldığını ve bürokratlara gerekli talimatları verdiğini bildirdi.
Erbaş, sürekli kazaların meydana geldiği Ilıca virajının düzeltilmesi için en kısa sürede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşüp, durumu bizzat kendisine aktaracağını ifade etmişti.

Erbaş, sözünü tuttu ve Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

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