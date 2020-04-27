YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Erbaş’a destek

Erbaş’a destek

SİVAS HABERLERİ  | 27.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’a diyanet sendikalarından destek geldi.Manevi, İlkeli ve Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Gürün Şubesi başkanı Summani Şahin yaptığı açıklama ile Erbaş’a destek verdi.

Erbaş’a destek

Cuma hutbesinde eşcinselliğin ve zinanın günah olduğunu belirttiği için eleştirilen Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’a diyanet sendikalarından destek geldi.
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Gürün Şubesi başkanı Summani Şahin yaptığı açıklama ile Erbaş’a destek verdi. Şahin yaptığı açıklamada, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen ahir zaman peygamberi efendimizin ümmeti olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun ve hatta insanlığın ahlakı üzerinden tüm varoluşuna kast edenleri esefle eleştirmek ve bu gayri tabi mefhumun yayılmasını önlemek her Müslüman üzerine bir vazife olmaktan öte insanlığın bir görevidir. Nasıl ki dinimiz güzel ahlak ve adalet üzerine ise biz de adil ve ahlaki olmayan karşısında saf tutmayı onur biliyoruz. Bu felaketin yayılması ve dahi ahlakın şanı karşısında silinip yitmesi mücadelesini başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanında oluşumuz insan olmak ve hakkın yiğitleri olmamız gereğidir. Yeryüzüne halife kılınan insanlığın vecd ile ilahi nurda aydınlanmak yerine helak olanların izi üzerine yürümesi kuşkusuz büyük bir felaket olacaktır. Bu felaketin yayılması ve deni ahlakın ifşası karşısında yiğitçe bir mücadele başlatan kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’ın yanında olmamız ve hakkın yiğitleri olmamız üzerimize bir borçtur” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Sivas Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Özden Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.