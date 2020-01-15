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  4. Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bu yıl ‘Siyaset Akademide Başlar’ temasıyla gerçekleştirilecek 19.

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bu yıl ‘Siyaset Akademide Başlar’ temasıyla gerçekleştirilecek 19. Dönem Siyaset Akademisine başvuruların başladığını bildirdi. Ercik, “AK Parti Siyaset Akademisi, parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir siyasal eğitim ve paylaşım faaliyetidir” dedi.
AK Parti İl Başkanı Ercik, yazılı bir açıklama yaparak, Siyaset Akademisi ile ilgili bilgi verdi. 19. Dönem kayıtlarının 13 Ocak’ta başladığını ve 27 Ocak’ta sona ereceğini belirten Ercik, akademinin bu yılki temasının ‘Siyaset Akademide Başlar’ olduğunu kaydetti. Ercik, “Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması partimizin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile olmuştur. AK Parti, kurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiği önemle Türk siyasetine bir soluk getirmiştir. Bir eğitim kurumu gibi çalışan AK Parti’nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden biri ise Siyaset Akademisidir. AK Parti Siyaset Akademisi bir siyasi parti eğitim faaliyeti olmakla birlikte parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir siyasal eğitim ve paylaşım faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

“73 bini aşkın katılımcı, Siyaset Akademisinde eğitim gördü”
19. Dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını ifade eden Başkan Ercik, ”Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırmayı, katılımcılara hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmayı, bu sayede kişilerin siyasi hassasiyetlere sahip ve sorumluluk sahibi birer birey olarak bu eğitim sürecinden ayrılmalarına vesile olmayı kendine görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008-2018 tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 73 bini aşkın katılımcı Siyaset Akademisinde eğitim görme imkanı bulmuş ve bu katılımcılardan 40 bini eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde bir siyasi parti tarafından 18 dönemdir kesintisiz olarak uygulanan tek eğitim faaliyeti olan ve kurumsal bir niteliğe bürünen Siyaset Akademisi, katılımcıları ve verilen eğitimin niteliği bakımından oldukça değerlidir. Kursiyer kayıtları 13-27 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerin İl Başkanlığı binamıza gelerek şahsen veya ‘siyaset akademisi.akparti.org.tr’ adresi üzerinden online başvuru yaptırabilirler. Akademiye katılacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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