Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bu yıl ‘Siyaset Akademide Başlar’ temasıyla gerçekleştirilecek 19. Dönem Siyaset Akademisine başvuruların başladığını bildirdi. Ercik, “AK Parti Siyaset Akademisi, parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir siyasal eğitim ve paylaşım faaliyetidir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ercik, yazılı bir açıklama yaparak, Siyaset Akademisi ile ilgili bilgi verdi. 19. Dönem kayıtlarının 13 Ocak’ta başladığını ve 27 Ocak’ta sona ereceğini belirten Ercik, akademinin bu yılki temasının ‘Siyaset Akademide Başlar’ olduğunu kaydetti. Ercik, “Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması partimizin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile olmuştur. AK Parti, kurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiği önemle Türk siyasetine bir soluk getirmiştir. Bir eğitim kurumu gibi çalışan AK Parti’nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden biri ise Siyaset Akademisidir. AK Parti Siyaset Akademisi bir siyasi parti eğitim faaliyeti olmakla birlikte parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir siyasal eğitim ve paylaşım faaliyetidir” ifadelerini kullandı.