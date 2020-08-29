Erciş Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ürk bayrağı dağıttı

Van’ın Erciş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciş Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezini dolaşarak cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti. Zafer bayramını sevincine ortak olunması amacıyla dağıtılan bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar Erciş Belediyesine teşekkür edip Türk Bayraklarını işyerleri ve evlerine astılar.

