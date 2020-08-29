YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ürk bayrağı dağıttı

Erciş Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ürk bayrağı dağıttı

VAN HABERLERİ  | 29.08.2020 18:27 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciş Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciş Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezini dolaşarak cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti. Zafer bayramını sevincine ortak olunması amacıyla dağıtılan bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar Erciş Belediyesine teşekkür edip Türk Bayraklarını işyerleri ve evlerine astılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

Van Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:26
Öğle
12:12
İkindi
15:53
Akşam
18:49
Yatsı
20:10

Van Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yazan Ümran Öztürk, Vanlı okuyucularıyla buluştu
Yazan Ümran Öztürk, Vanlı okuyucularıyla buluştu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı
Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.