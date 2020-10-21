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Erciş Belediyesi iki caddenin aydınlatma sistemini yeniledi

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, Dalan ve Kışla caddelerinde toplam 4 kilometrelik aydınlatma çalışmasını tamamlayarak caddeleri estetik bir görüntüye kavuşturdu.Erciş Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Dalan ve Kışla caddelerinde başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Van’ın Erciş Belediyesi, Dalan ve Kışla caddelerinde toplam 4 kilometrelik aydınlatma çalışmasını tamamlayarak caddeleri estetik bir görüntüye kavuşturdu.
Erciş Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Dalan ve Kışla caddelerinde başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Dalan ve Kışla caddelerinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kısmında Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla caddelerdeki eski ve işlevini kaybeden aydınlatma direkleri kaldırılarak elektrik alt yapısı güçlendirildi. Caddelerde aydınlatma çalışmalarıyla beraber refüj, ağaçlandırma, çiçeklendirme, altyapı, kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması için kavşak çalışması da yaparak Dalan ve Kışla caddelerini modern bir görüntüye kavuşturdu.
Yapılan hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” ifadelerinde bulundu.
Erciş’i 2023 Vizyonuna hazırladıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

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