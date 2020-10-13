YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesi Kışla Caddesi’ni dekoratif direklerle aydınlattı

Erciş Belediyesi Kışla Caddesi’ni dekoratif direklerle aydınlattı

VAN HABERLERİ  | 13.10.2020 15:42 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlattı.Proje kapsamında dekoratif aydınlatma direklerinin montajı tamamlanarak cadde aydınlatıldı.

Van’ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlattı.
Proje kapsamında dekoratif aydınlatma direklerinin montajı tamamlanarak cadde aydınlatıldı. 3 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılmasında toplam 75 adet dekoratif direk monte edilirken caddenin prestiji de arttırıldı. Caddede incelemelerde bulunarak hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” dedi.
Erciş’i 2023 Vizyonuna hazırladıklarını da belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde

Van Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
11:58
İkindi
15:07
Akşam
17:39
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Urartu Göz uzmanlarından şaşılık ve göz tembelliği uyarısı
Urartu Göz uzmanlarından şaşılık ve göz tembelliği uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma
3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.