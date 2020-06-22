YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesi okulları YKS’ye hazırlıyor

Erciş Belediyesi okulları YKS’ye hazırlıyor

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlattı.Erciş Belediyesinin geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda yaptığı dezenfekte çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de devam ediyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlattı.
Erciş Belediyesinin geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda yaptığı dezenfekte çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de devam ediyor. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak olan sınav öncesinde Erciş Belediyesi tarafından okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İlçede sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda dezenfekte yapacak olan belediye ekipleri, okulları sınav öncesinde hijyenik bir hale getirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Van Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:36
Öğle
12:13
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.