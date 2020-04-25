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  4. Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor

VAN HABERLERİ  | 25.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan ayına girilmesi ile birlikte tanesi 1 lira 50 kuruştan ürettiği Ramazan pidesini halka sunuyor.Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, hijyenik ortamda ürettiği Ramazan pidelerini halka sunuyor.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan ayına girilmesi ile birlikte tanesi 1 lira 50 kuruştan ürettiği Ramazan pidesini halka sunuyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, hijyenik ortamda ürettiği Ramazan pidelerini halka sunuyor. Yüksek kalitede ürettiği ve halka uygun fiyatla sunduğu ekmekler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 300 metrekarelik alanda, 15 bin kapasiteli fırında günlük ortalama 10 bin ekmek üreten Erciş Belediyesi, ürettiği ekmekleri korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde evlere kadar götürüp teslim ediyor. Piyasada 2.50 TL olan Ramazan pidesi, Erciş Belediyesi tarafından tanesi 1 lira 50 kuruştan halka sunulurken, piyasadan 1 TL ucuza sunulan halk ekmeği uygulaması özellikle maddi durumu düşük vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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