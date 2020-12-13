YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

VAN HABERLERİ  | 13.12.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.
Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma kısıtlamasının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını rutin olarak sürdüren Erciş Belediyesi, birçok beslenme noktasına sokak hayvanları için mama ve su bırakarak yiyecek desteğinde bulundu.
Erciş Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bıraktığını belirten Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz. Onlarında bizim gibi yaşama hakları var. Bizde elimizden geldiğince mama ve su desteğinde bulunmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:08
Öğle
12:06
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.