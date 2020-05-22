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Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binası hizmete açıldı

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü binası hizmete açıldı.Kışla Mahallesi’nde bulunan Erciş Belediyesine ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak kısa süre içerisinde faaliyete girdi.

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü binası hizmete açıldı.
Kışla Mahallesi’nde bulunan Erciş Belediyesine ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak kısa süre içerisinde faaliyete girdi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın katılımıyla düzenlenen törende kurban kesilmesinin ardından dualar eşliğinde binanın açılışı yapıldı. Açılışı yapılan binada incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, “İlçemizde hizmeti kaliteli bir şekilde halkımıza ulaştırmak için kurumsallaşma adına yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Kışla Mahallesi Buğday Meydanı olarak bilinen ve atıl durumda bulunan bu yerde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hem makine parkının daha güzel olabilmesi hem de çalışan arkadaşlarımızın ortamının güzelleştirilmesi adına özel bir çalışma alanını hizmete açtık. Kurumsal bir belediyecilik anlayışı ile birlikte personellerimize rahat bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızın da huzurunun korunabilmesini sağladık. Temiz bir çevre için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, güzel hizmetten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Erciş’e hayırlı olmasını diledi.

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