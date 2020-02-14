YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinden araç filosuna takviye

Erciş Belediyesinden araç filosuna takviye

VAN HABERLERİ  | 14.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, kış mevsiminde kaldırımlarda olası mağduriyetlerin önüne geçmek için araç filosuna kar küreme ve püskürtme makinesi ekledi.Erciş’te yoğun kar yağışı nedeniyle belediye tarafından kaldırımları kısa sürede temizleyen kar küreme ve püskürtme makinesi satın alındı.

Erciş Belediyesinden araç filosuna takviye

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, kış mevsiminde kaldırımlarda olası mağduriyetlerin önüne geçmek için araç filosuna kar küreme ve püskürtme makinesi ekledi.
Erciş’te yoğun kar yağışı nedeniyle belediye tarafından kaldırımları kısa sürede temizleyen kar küreme ve püskürtme makinesi satın alındı. Yeni alınan makineyi kaldırımlarda deneyen ve olumlu sonuç alan belediye yetkileri, olumsuz durumları da en etkili şekilde ortadan kaldırıyor. Kaldırım temizleme çalışmalarının yeni araçla daha da hızlanacağını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyelerin kış mevsiminde en aktif şekilde kışın karla mücadelede en aktif rolü oynadığını da ifade ederek, “Erciş Belediyesi olarak bizler de bu anlamda araç filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni aldığımız kar küreme ve püskürtme aracını merkez mahallerde vatandaşlarımızın kaldırımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kullanmaya başladık. Hemşehrilerimiz çetin geçen kış şartlarında kaldırım ve yollarda ulaşımlarını rahat sağlamaları için hassas bir şekilde çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürmekteyiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Van Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:26
İkindi
15:21
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Van Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.