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Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi

VAN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan esnafı uyardı.

Van’ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan esnafı uyardı. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap gibi satış eşyası bulunduranlar hakkında Kabahatler Kanununun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar ilçede denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.

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