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Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

VAN HABERLERİ  | 09.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, şehrin 25 mahallesinde başlattığı yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden asfalt kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, şehrin 25 mahallesinde başlattığı yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden asfalt kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda ekiple eşzamanlı olarak gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor.
Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt kaplama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.
İlçe bağlı Alkanat ve Gökoğlan mahallerinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Yapılan çalışmaları yerinde inceleyelim, eksik kalan noktaları değerlendirelim dedik. İnşallah bizler 7/24 Ercişli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bizler Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yolda memleketimizin en ücra köşesinde bu hizmetleri sunmak istiyoruz. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte de Erciş’imizi 2023 vizyonuna hazırlayabilmek için her bir noktasına hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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