YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinden korona virüsü tedbirleri

Erciş Belediyesinden korona virüsü tedbirleri

VAN HABERLERİ  | 04.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı otobüsleri rutin olarak detaylı dezenfekte ederken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına dezenfektan bıraktı.Erciş Belediye Başkanlığı, otobüslerin girişine koyduğu dezenfektanlarla hem vatandaşın el hijyenini hem de virüs tehdidine karşı otobüsün hijyenini sağlıyor.

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı otobüsleri rutin olarak detaylı dezenfekte ederken, virüs tehdidine karşı el hijyenini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına dezenfektan bıraktı.
Erciş Belediye Başkanlığı, otobüslerin girişine koyduğu dezenfektanlarla hem vatandaşın el hijyenini hem de virüs tehdidine karşı otobüsün hijyenini sağlıyor. Otobüse binen vatandaşlar biniş kartlarını okuttuktan sonra el dezenfektanını kullanıyor. Salgına karşı kişisel korumada sosyal mesafeyi sağlamak için oluşturulan yeni oturma düzeni ile toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların yan yana oturması da engellendi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ’’Toplu taşıma araçlarımızda gerekli olan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her aracımıza ayrı ayrı el dezenfektanı bıraktık. Böylece yolcularımız ödemeye müteakiben ellerini dezenfekte ettikten sonra kendi kişisel koruyucu bakımlarını yapmış olacaklar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:14
İkindi
15:50
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.