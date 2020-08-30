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Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, 2020 sezonu kapsamında 25 mahallede yapılacak olan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını 19 mahallede tamamladı.Söz konusu çalışmalar kapsamında 6 mahallede de çalışmalar devam ediyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, 2020 sezonu kapsamında 25 mahallede yapılacak olan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını 19 mahallede tamamladı.
Söz konusu çalışmalar kapsamında 6 mahallede de çalışmalar devam ediyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas; Çakırbey, Evbeyli ve Söğütlü olmak üzere kırsal mahallelerde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında yaptığı açıklamada, Erciş’in her noktasında hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gönül belediyeciliği ile şehrimizin bütün noktalarına inmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanımızın gözündeki samimiyeti, mutluluğu görünce daha çok çalışmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha da mutlu ediyor. Bundan sonra da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Erciş’in merkez ve kırsal mahallelerinde sıkıntıların tek tek giderildiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Bu çalışmalardan dolayı kaymakamımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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