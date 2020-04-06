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Erciş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği

VAN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, korona virüs nedeniyle aç kalma riski olan sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.Erciş Belediye Başkanlığı, korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti.

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı, korona virüs nedeniyle aç kalma riski olan sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.
Erciş Belediye Başkanlığı, korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti. Belediye ekipleri, mahalle ve sokak aralarına hayvanlar için yem ve mama bıraktı. Belediye ekipleri, yeni üretilen mini mama ve su hazneleri ile sokak hayvanlarının rahatça beslenmelerini sağlıyor. Bu süre zarfında belediye tarafından ilçenin belirli beslenme noktalarına rutin olarak mama, yem, ekmek bırakılmaya devam edileceği bildirildi.

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