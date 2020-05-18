Erciş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği

Van’ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken, sokak hayvanları da aç ve susuz kalmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Erciş Belediyesi tarafından belirlenen alanlara bayat ekmek bırakıldı. Erciş Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bırakıldığını belirten Belediye Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerindeki caddeler, parklar ve kırsal alanlara ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

