YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinden üreten belediyecilik hizmeti

Erciş Belediyesinden üreten belediyecilik hizmeti

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 20:18 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını artık kendisi üretecek.Erciş Belediyesinden bir hizmet daha.

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok farklı noktasında yaptığı peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını artık kendisi üretecek.
Erciş Belediyesinden bir hizmet daha. Ekonomik ve tasarrufu ilke edinen Erciş Belediyesi, dışarıdan 3 ya da 4 katına satın alınabilecek ürünleri kendi atölyesinde 4/1 fiyata üretiyor. Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde üretime başlayan Erciş Belediyesi, geri dönüşüm ve tasarruf politikası kapsamında ürettiği kamelya ve oturma gruplarını vatandaşların hizmetine sunacak.
Yeni hizmete sunulan atölyenin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve beraberlerindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleşti. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde gerçekleşen açılışın ardından katılımcılara üretilen ürünlerin tanıtımı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Vali Gürel bağ bozumuna katıldı
Vali Gürel bağ bozumuna katıldı
Kırıkkale’de kınalı keklik salımı yapıldı
Kırıkkale’de kınalı keklik salımı yapıldı
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
İlhan’ın forma numarası belli oldu
İlhan’ın forma numarası belli oldu

Van Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:44
Öğle
12:06
İkindi
15:34
Akşam
18:18
Yatsı
19:35

Van Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Muradiye’de Bayramlaşma
Muradiye’de Bayramlaşma
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.