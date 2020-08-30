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Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Köycük ve Mağara mahallelerini birbirine bağlayan 8 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı.Erciş Belediyesi devam eden yol çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Köycük ve Mağara mahallelerini birbirine bağlayan 8 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı.
Erciş Belediyesi devam eden yol çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan yol yapım çalışmasına start verildi. Erciş ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya, Evbeyli, Köycük ve Mağara kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yol çalışmasını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bugün Ağırkaya ve Köycük mahallerimizin arasındaki 8 kilometrelik yolun çalışmasına Bismillâhirrahmânirrahîm diyerek başladık. Bizim en büyük idealimiz Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatları çerçevesinde gönül belediyeciliğini Erciş’imizin her bir noktasına götürmek istiyoruz. Burada asfalt çalışmalarını yapmak bizim için gurur ve onurdur. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören İslam ümmetinin evlatlarıyız. 7/24 Erciş Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederim’’ dedi.
İncelemeler sırasında bozulan yolların onarılarak vatandaşların sıkıntılarının giderileceğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Yapılan çalışmalardan dolayı kaymakamımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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