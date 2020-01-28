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Erciş halkından depremzedelere anlamlı yardım

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da geçen hafta meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremin ardından Van’ın Erciş ilçesinde toplanan yardım malzemeleri dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli depremi yaşayan ilçe halkı, kendileri gibi aynı acıyı yaşayan Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerini zor günlerinde unutmadı.

Elazığ ve Malatya’da geçen hafta meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremin ardından Van’ın Erciş ilçesinde toplanan yardım malzemeleri dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.
23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli depremi yaşayan ilçe halkı, kendileri gibi aynı acıyı yaşayan Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerini zor günlerinde unutmadı. Kızılay aracılığıyla toplanan kuru bakliyat ve giyim malzemelerinden oluşan 10 ton civarındaki yardım malzemesi, belediyeye ait kamyonlara doldurularak dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi. Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, yardım malzemelerinin gönderilmesi programında yaptığı konuşmada, ilçe halkının tüm desteğinin Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Türk Kızılay Erciş Şubesi olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sıkıntısından dolayı ilçemizde başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımızın, belediyemizin, kaymakamlığımızın ve STK ile yardım örgütlerimizin bizlere teslim ettiği 551 koli kuru gıda, 507 kilogram muhtelif gıda, 325 adet battaniye, 25 adet katalitik soba, 150 kilogram çay, 150 kilogram şeker, 75 koli temizlik maddesinden oluşan yardım malzemelerini bugün depremzede kardeşlerimize araçlarla gönderiyoruz. Elazığ ve Malatya’da depremi yaşanan kardeşlerimizin acılarını bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Geçmişte tüm Türkiye nasıl bizlere yardım elini uzatmışsa, bugün de Erciş halkı olarak bizler, en küçük bir sıkıntılarında onların yanında olacağız. Aynı acıyı yaşayan ilçe halkı olarak sizleri en iyi bizler anlarız. Bunu hem fiili, hem de gönüllü olarak gösteriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecektir" dedi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mehmetbeyoğlu, “Bizler bir ve beraber olduğumuzda bu milletin evlatlarının neler başaracağını gördük. Geçen hafta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa ve vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi arz ediyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize, devletimize bir daha büyük acılar yaşatmasın. Açıkçası böyle bir kampanyada bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu milletin evlatlarının ne kadar büyük bir gönüle sahip olduğunu gördüm. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak bu yardımların oluşturmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum’’ şeklinde konuştu.
İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından yapılan dua ile birlikte yardım kamyonları deprem bölgesine doğru hareket etti.

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