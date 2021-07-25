YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Kaymakamlığından "düzensiz göçmen" açıklaması:

Erciş Kaymakamlığından "düzensiz göçmen" açıklaması:

25.07.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temmuz ayı içerisinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 854 düzensiz göçmen yakalanmış ve aynı operasyonlarda 13 kişiye göçmen ticareti ve kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılmıştır"

Van'ın Erciş Kaymakamlığı, ilçede düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında temmuz ayında düzenlenen 21 operasyonda 854 düzensiz göçmenin yakalandığını, 13 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı sosyal medya platformlarında Erciş'te düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, huzur ve güvenliğin tesisi için mesai mefhumu gözetmeden görevlerini başarıyla icra ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizce temmuz ayı içerisinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 854 düzensiz göçmen yakalanmış ve aynı operasyonlarda 13 kişiye göçmen ticareti ve kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılmıştır. Son olarak 23 Temmuz'da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak, 13 farklı ülke uyruğuna mensup düzensiz göçmen, güvenlik birimlerimizce yakalanıp gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı iş ve işlemleri yapılmak üzere Van İl Göç İdaresine sevk edilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Van'da balıkçılar "vira bismillah" dediVan'da balıkçılar "vira bismillah" dedi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazar

İmsak
03:14
Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazar

Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.