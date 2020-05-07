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Erciş Kaymakamlığından günlük bin 500 adet maske üretimi

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 16:04 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından korona virüs sürecinde günlük bin 500 adet maske ve 20 adet tulum üretiliyor.Korona virüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı kapsamında Erciş ilçesindeki talebi karşılamak üzere Erciş Kaymakamlığına bağlı Aile Sosyal Destek Merkezlerindeki kadınlar maske ve tulum üretiyor.

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından korona virüs sürecinde günlük bin 500 adet maske ve 20 adet tulum üretiliyor.
Korona virüs salgınından korunmanın en etkili yollarından biri olan maske kullanımı kapsamında Erciş ilçesindeki talebi karşılamak üzere Erciş Kaymakamlığına bağlı Aile Sosyal Destek Merkezlerindeki kadınlar maske ve tulum üretiyor. İlçedeki 6 ayrı merkezde günlük olarak üretilen toplam bin 500 adet maske ve 20 adet tulum, ilçedeki kurumlara dağıtılarak kurumların ihtiyaçları karşılanıyor. Böylece kurumlar dışarıdan maske satın almazken, kadınlar da vakitlerini ülke ekonomisine katkı sağlayarak değerlendiriyorlar.

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Baskale
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