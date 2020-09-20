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Erciş Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışacak personel için kura çekimi yapıldı

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 19:08 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak 78’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 303 personel alımı ile ilgili kura çekimi yapıldı.Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programlar(TYP) İŞKUR kapsamında 78’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 303 personel alımı ile ilgili kura çekimi yapıldı.

Van’ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak 78’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 303 personel alımı ile ilgili kura çekimi yapıldı.
Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programlar(TYP) İŞKUR kapsamında 78’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 303 personel alımı ile ilgili kura çekimi yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda Erciş 5. Noterligi tarafından gerçekleştirilen kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereğince Erciş Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

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