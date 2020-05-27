YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş OSB’de hummalı çalışma

Erciş OSB’de hummalı çalışma

VAN HABERLERİ  | 27.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesindeki organize sanayi bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.2017 yılında çalışmalarına başlanan ve 55 hektarlık alan içinde 2 etap olarak planlanan organize sanayi bölgesinin 1.

Van’ın Erciş ilçesindeki organize sanayi bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor.
2017 yılında çalışmalarına başlanan ve 55 hektarlık alan içinde 2 etap olarak planlanan organize sanayi bölgesinin 1. etabındaki 22 hektarlık bölüm içinde 27 parsellik alının alt yapısı tamamlanırken, söz konusu alanda yol ve elektrik çalışmaları da devam ediyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleme programı kapsamında 13 milyon TL’lik bir hibe ile çalışmaları sürdürülen Erciş OSB alanı tamamlanınca Erciş ve bölge için iş ve istihdam kapısı olacak. En kısa süre içinde tamamlanarak girişimciler için önemli bir kapı olacak alanda, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili aynı ve zamanda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Van Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:28
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.