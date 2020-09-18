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Erciş OSB’nin yol ve elektrik çalışmaları tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 13 milyon TL hibe ile yaptırılan organize sanayi bölgesinin (OSB) yol ve elektrik çalışmaları tamamlandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Cazibe Merkezi’ projesi kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik desteğiyle yaptırılan Erciş OSB’nin yol ve elektrik çalışmaları tamamlandı.

Van’ın Erciş ilçesinde 13 milyon TL hibe ile yaptırılan organize sanayi bölgesinin (OSB) yol ve elektrik çalışmaları tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Cazibe Merkezi’ projesi kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik desteğiyle yaptırılan Erciş OSB’nin yol ve elektrik çalışmaları tamamlandı. İçme ve kullanma suyunda da son aşamaya gelinen Erciş OSB, yatırımcılarını bekliyor.
Alanda tamamlanan çalışmaların ve gelinen son aşamanın tanıtımı için program düzenlendi. Erciş OSB alanında düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DAKA Genel Sekreteri H. İbrahim Güray, ETSO Başkanı İzzet Yağar ile ilçedeki siyasi parti temsilcileri katıldı.
OSB’nin Erciş’e hayırlı olması temennisinde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Şu an 1. etabın alt yapısı tamamıyla bitti. Artık, 27 sanayicimizin burada yatırım yapabileceği aşamaya gelindi. 1. etap bittikten sonra inşallah 2. etabın da alt yapısı bitirilerek birçok ilden büyük olan, çevresi açısından da cazibe merkezi olan Erciş ilçemize iyi bir OSB kazandırmış oluruz” diye konuştu.
Alandaki incelemelerin ardından gelinen aşamayla ilgili bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Organize Sanayi Bölgesinin 2 etaptan ve toplam 60 dekardan oluşan bir saha olduğu söyledi. Mehmetbeyoğlu, “Bu alanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ‘Cazibe Merkezi’ projesi kapsamında yaklaşık olarak 13 milyon 600 bin TL’lik bir yatırım planlaması yapıldı. Şu ana kadar ana transit dolgu inşaatı ile enerji nakil hattı inşaatı tamamlandı. İçme ve kullanma suyu da bitirilmek üzere. Burası tamamlandıktan sonra bütün yatırımcılarımızın hizmetine sunulacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, valimize, milletvekilimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projenin şehrimize, Van’ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti’nin 18 yıldır gerek sanayide, teknolojide, yatırımda, ulaşımda her alanda birçok hizmete imza attığını belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetlerin bir tanesi de burasıdır. İstihdam, üretim, inşallah ihracatla birlikte Erciş’in talihi değişecek. Milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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