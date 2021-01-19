Erciş OSB’ye başvurular devam ediyor

Van’ın Erciş ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır bir hale getirilen Erciş Organize Sanayi Bölgesi’ne başvurular devam ediyor.

2008 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Cazibe Merkezi Projesi” kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik desteği ile yaptırılan Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin 21,7 hektarlık 1. etap bölümünün alt yapı çalışmaları tamamlandı. Aralık 2020 tarihi itibariyle yer tahsislerine başlayan Erciş OSB’ye şu ana kadar 32 iştirakçi başvuruda bulundu. Gıda, tekstil, plastik, döküm gibi sektörler başta olmak üzere, yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından 10 firmanın organize sanayi bölgesi kriterlerine uygun olduğu belirtilirken, iştirakçi başvurularının devam ettiği ifade edildi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada OSB projesinin Erciş ve bölge için son derece önem arz ettiğini belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş OSB 6. Teşvik Bölgesinde yer almaktadır. Bölge aynı zamanda, yatırımcıların teşvik olanaklarından faydalanabileceği bir yerdir. Ayrıca yatırım bölgemiz, jeopolitik konumu sayesinde iç ve dış pazara üretim yaparak, milli kalkınma hamlesine destek olabilecek niteliğe sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 2023 Vizyonuna yelken açmış ülkemizde Erciş’i yatırım bölgesi ve üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda tüm iştirakçilerimizi ilçemize yatırım yapmaya bekliyoruz” dedi.

