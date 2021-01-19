YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş OSB’ye başvurular devam ediyor

Erciş OSB’ye başvurular devam ediyor

19.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır bir hale getirilen Erciş Organize Sanayi Bölgesi’ne başvurular devam ediyor.2008 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Cazibe Merkezi Projesi” kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik desteği ile yaptırılan Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin 21,7 hektarlık 1.

Van’ın Erciş ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır bir hale getirilen Erciş Organize Sanayi Bölgesi’ne başvurular devam ediyor.
2008 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Cazibe Merkezi Projesi” kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik desteği ile yaptırılan Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin 21,7 hektarlık 1. etap bölümünün alt yapı çalışmaları tamamlandı. Aralık 2020 tarihi itibariyle yer tahsislerine başlayan Erciş OSB’ye şu ana kadar 32 iştirakçi başvuruda bulundu. Gıda, tekstil, plastik, döküm gibi sektörler başta olmak üzere, yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından 10 firmanın organize sanayi bölgesi kriterlerine uygun olduğu belirtilirken, iştirakçi başvurularının devam ettiği ifade edildi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada OSB projesinin Erciş ve bölge için son derece önem arz ettiğini belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş OSB 6. Teşvik Bölgesinde yer almaktadır. Bölge aynı zamanda, yatırımcıların teşvik olanaklarından faydalanabileceği bir yerdir. Ayrıca yatırım bölgemiz, jeopolitik konumu sayesinde iç ve dış pazara üretim yaparak, milli kalkınma hamlesine destek olabilecek niteliğe sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 2023 Vizyonuna yelken açmış ülkemizde Erciş’i yatırım bölgesi ve üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda tüm iştirakçilerimizi ilçemize yatırım yapmaya bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:22
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Van Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirildi

Hamile kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Hamile kadın 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri

Van’da “beden dili ve eğitimi” semineri

Kardan adama maske takıp korona aşısı yaptırdı

Kardan adama maske takıp korona aşısı yaptırdı

Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı

Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı

İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği

İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.