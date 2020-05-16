YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş vefa grupları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erciş vefa grupları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

VAN HABERLERİ  | 16.05.2020 11:33 | Son Güncelleme

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişiyor.Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, uygulamanın başladığı günden itibaren 29 bin 801 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarına anında yetişiyor.
Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, uygulamanın başladığı günden itibaren 29 bin 801 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlanmış, bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar için Erciş’te ilçe kaymakamlığı ve belediyesi koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştu. Kamu çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan ve faaliyetlerine aralıksız devam eden destek grubuna vatandaşlar; 112, 155, 156 ve 444 65 10’nolu hatlarda ulaşarak ihtiyaçlarını iletti.

“Kimi emekli maaşı için kimi market alışverişi için aradı”
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği 22 Mart 2020’den itibaren çalışmalarına başlayan Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu’na bugüne kadar 28 bin 809 çağrı geldi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çağrı merkezlerinden en çok emekli, yaşlı ve engelli maaşı, market alışverişi, ilaç gibi sağlık ihtiyaçları talep edildi.

“Dualar, vefa grubuna moral depoladı”
Vatandaşların ihtiyaç bildirimleri Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından en kısa süre içinde yerine getirilirken, ihtiyaçları evlerine kadar ulaşan aksakallı, nur yüzlü yaşlı vatandaşlar; devlet, millet ve vefa grupları için hayır dualarında bulundular. Vatandaşların güzel dilekleri ve duaları Erciş Vefa Grubu’na büyük moral oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Van Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
04:47
Öğle
12:08
İkindi
15:59
Akşam
19:19
Yatsı
20:52

Van Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.