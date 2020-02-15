Erciş’e 32 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi müjdesi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçeye 32 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağı müjdesini verdi.

Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamasında, Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan eski Erciş Devlet Hastanesi yerleşkesinde 32 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezinin yapım ihalesinin mart ayı içerisinde yapılacağı müjdesini vererek, ‘’Bu konuda desteklerini hiç esirgemeyen başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam’a sağlık yatırımındaki katkılarından dolayı Ercişliler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni sağlık yatırımımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

