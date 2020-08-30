YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

Erciş’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Van’ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol tarafından Halim Hoca Mezarlığında bulunan şehit kabristanları ziyaret edildi. Burada edilen duaların ardından program sona erdi.
Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mücahit Tanılır, ilçedeki kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Van Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:27
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Van Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.