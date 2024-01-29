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Erciş’te 95 yaşındaki hasta kadın için seferberlik

İHA İHA
29.01.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Van’ın Erciş ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede yaşayan kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Gülizar Çağlar, 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hafta sonu ilçede etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Deliçay Mahallesi Tırmıklı mezrasında yaşayan 95 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar’ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Çağlar’ı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çağlar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babaannesinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Ünal Çağlar, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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