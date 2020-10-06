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Erciş’te asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 06.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde şehrin birçok noktasında başlatılan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi’nin ilçedeki hizmetleri sürüyor.

Van’ın Erciş ilçesinde şehrin birçok noktasında başlatılan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi’nin ilçedeki hizmetleri sürüyor. 2020 yaz sezonu kapsamında başlatılan yol asfaltlama çalışmaları kapsamında ilçenin Adnan Menderes, Sahilkent, Gölağzı, Alkanat, Kışla, Oyalı mahalleleri, Lütfü Güvenir Caddesi ve Eski Peynirciler Çarşısında BSK asfalt kaplama çalışmaları tamamlanırken Tugay Caddesi, Karpuz Tepe Mevkii, Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahane yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Belediyenin çalışmalarını incelemek üzere, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas alanda ziyaretler gerçekleştirdi. Kışla Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahane yolundaki BSK asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ anlayışıyla çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada Erciş Belediyesi’nin bu yılki çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Van merkez ve ilçelerinde, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ciddi hizmetleri var. İnşallah Erciş ve diğer ilçelerimiz hak ettikleri hizmetleri görecekler. Hizmet noktasında halkımıza karşı Allah bizi mahcup etmesin. Bu hizmetlerin sunulmasında Van Valimize, Erciş Kaymakamımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

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