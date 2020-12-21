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Erciş’te bin 742 adet fidan dikildi

VAN HABERLERİ  | 21.12.2020 17:03 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında bin 742 adet fidanı toprakla buluşturdu.Erciş Belediyesi, yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında bin 742 adet fidanı toprakla buluşturdu.
Erciş Belediyesi, yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adnan Menderes Mahallesi’nde 42 dönümlük arazide oluşturulan Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı alanına bin 742 adet ladin fidanı dikimi gerçekleştirilirken, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin sosyal donatıları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları ile birlikte yeşil bir alana kavuşacağı belirtildi.
Alanda devam eden çalışmaları inceleyen ve fidan dikimi gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bizler, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında şehrimizi daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Pandemiden dolayı oluşan bu kısıtlama döneminde de daha yeşil bir kent oluşturmak ve bu yeşili gelecek kuşaklara aktarabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ve bakanlık çalışanlarımıza, valimize, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a, siyaset kurumunun önemli temsilcilerine ve Erciş Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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