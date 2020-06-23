YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Erciş’te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

VAN HABERLERİ  | 23.06.2020 18:00 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesinde bir binanın saçak altında ayakları tellere dolanarak mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Van’ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesinde bir binanın saçak altında ayakları tellere dolanarak mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan güvercin yeniden doğal ortamına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Amasya’da maske yasağına uymayanlara ceza kesildi

Amasya’da maske yasağına uymayanlara ceza kesildi

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kilis’te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Kilis’te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Van Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
02:46
Sabah
04:36
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.