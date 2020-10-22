Erciş’te çocuklar için korona virüs farkındalık etkinliği

Van’ın Erciş ilçesindeki ilkokul çocuklarına yönelik korona virüs salgını ve korunma yollarıyla ilgili farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla ilçedeki ilkokullarda korona virüs salgını ve salgından korunmanın yollarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. İlk olarak Tenzile Ana İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek, okulun öğretmenleri ile öğrencileri katıldı. Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, korona virüsten korunmanın önemine değindi. Düzenlenen etkinliklerle çocukların daha bilinçli olacağını belirten Mehmetbeyoğlu, “Evlatlarımız bu etkinliklerle bizlere çok şey öğretecekler. Önce anne ve babalarına, sonra kendi arkadaşlarına, sonra bütün topluma doğruyu, güzeli öğretecekler. İnşallah çocuklarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 3 ana kuralı asla unutmamamız gerekiyor. Sosyal mesafemizi koruyor, hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerin sunumu yapıldı. Korona virüsün tanıtılarak hijyen kuralları, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında verilen mesajın ardından etkinliğe katılan öğrencilere protokol tarafından hijyen malzemeleri ve maske dağıtımı yapıldı.

