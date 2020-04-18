Erciş’te dezenfekte işlemleri sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor

Van’ın Erciş Belediyesi Başkanlığı sokağa çıkma kısıtlaması esnasında şehir merkezinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor

Erciş Belediye Başkanlığına bağlı temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri sokağa çıkma yasağı esnasında da dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünya Korona virüsüyle mücadele ederken, Erciş ilçesinde de topyekün temizlik seferberliği başlatıldı. Virüsün yayılmasında önleyici tedbirlerin başında bireysel hijyen gelirken, belediye başkanlığı sokak ve cadde temizliğinde çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Çalışmalar sırasında cadde ve sokaklar detaylı olarak yıkandı. Ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve durakları, sağlık merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları sıkı bir şekilde uygulandı. 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, ekipler ilçe genelinde vatandaşların sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca da sürdürecek.

