Erciş’te fidan dikimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği Van’ın Erciş ilçesinde de yapıldı.

Etkinlik kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi alanında düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunay Bilgin de katıldı. Alanda belirlenen bölümlere fidanların dikilmesi ve ilk can suyunun verilmesinin ardından konuşma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, daha yeşil bir çevre için herkesi fidan dikmeye ve ağaçlara sahip çıkmaya davet etti. 2019 yılında Van’da üniversite bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şevli, bu yıl da aynı etkinliği Erciş İşletme Fakültesi bahçesinde yaptıklarını söyledi.

Yeşil Erciş’in ismine layık bir şehir olması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da, “İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizi bir baştan bir başa ağaçlandırma yaparak yeşille buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla buradaki etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

