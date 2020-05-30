YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

VAN HABERLERİ  | 30.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.Erciş Belediyesi, start verdiği yol ve kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.
Erciş Belediyesi, start verdiği yol ve kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı. Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Bu kapsamda ilçe merkez mahallelerinden olan Gölağzı Mahallesinde yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleyi modern bir görüntüye kavuşturarak yaklaşık 13 bin metrekare alan üzerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Van Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:38
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:30
Yatsı
21:08

Van Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.