Erciş‘te kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin daha önce start verdiği ve yapımı tamamlanan yol ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erciş Belediyesi, start verdiği yol ve kilitli parke taşı yapımında ilk çalışmasını tamamladı. Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Bu kapsamda ilçe merkez mahallelerinden olan Gölağzı Mahallesinde yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleyi modern bir görüntüye kavuşturarak yaklaşık 13 bin metrekare alan üzerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu. Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

