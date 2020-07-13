Erciş’te korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesinde bir şahsa ait ev, odunluk ve ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çınarlı Mahallesi ikamet eden İbrahim Minaz isimli vatandaşa ait birbirilerine yapışık ev, odunluk, tandırlık ve ahırda çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, 10 personelle müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yapılar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

