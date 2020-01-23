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Erciş’te odunluk ve kiler yangını

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Erciş ilçesinde odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Odunluk ve kiler olarak kullanılan yerde yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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