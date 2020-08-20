Erciş’te ot yangını

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen ot yangını, diğer ot yığınlarına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Ulu Pamir Mahallesinde meydana geldi. Ot yangını ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının büyük olması ve etraftaki diğer ot yığınlarına sıçramaması için bölgeye ikinci bir ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın, çevredeki ot yığınlarına sıçramadan söndürüldü.

