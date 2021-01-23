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Erciş’te sokak hayvanlarına ’vefa’ desteği

23.01.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.Van’ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, kış günleri ve korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Van’ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, kış günleri ve korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına koştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda Ekipler, sokak hayvanları için uygun noktalara mama ve su bırakarak beslenmelerini sağladı.
Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, haftanın belirli günlerinde düzenli şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, ekiplerin pek çok noktaya mama ve su bıraktığını söyledi.

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