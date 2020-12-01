Erciş’te ‘Sosyal Market’ açılışı

Van’ın Erciş ilçesinde Verenel Derneği tarafından kurulan ve yardıma muhtaç vatandaşların yararlanabileceği sosyal marketin açılışı gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm İş Merkezlerinde kurulan sosyal marketin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ile davetliler katıldı. Açılış programında yaptığı konuşmada toplumun veren el ruhuyla yoksula her zaman yardım elini uzattığını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bu sosyal marketin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm dernek yetkililerine teşekkür eder, marketin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sosyal market hizmete açıldı.

