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Erciş’te toplu taşıma araçları denetlendi

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş’te hizmet veren toplu taşıma araçlarında dezenfektan bulundurma, fazla yolcu taşıma ve maske denetimi yaptı.Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçlarını denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş’te hizmet veren toplu taşıma araçlarında dezenfektan bulundurma, fazla yolcu taşıma ve maske denetimi yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçlarını denetleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri tarafından ilçede denetim yapıldı. Denetimlerde maske takma, belirlenen kapasitede yolcu taşıma ve toplu ulaşım araçlarında dezenfektan bulundurmanın yanı sıra araç içi temizliği, sürücülerin kılık kıyafetleri, güzergah uyumu ve evrak eksikliği gibi konular da denetlendi. Yapılan denetimde, ekipler toplu taşıma araçlarında maske takmayan vatandaşlara ve fazla yolcu taşıyan sürücülere cezai işlem uygularken, güzergaha uymayan ve evrakları eksik olan sürücüler ise uyarıldı.

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