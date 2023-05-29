YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı

Erciş’te vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı

29.05.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçim sonuçlarını kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti.

Erciş’te vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Van’ın Erciş ilçesinde vatandaşlar kutlama yaptı. Kent sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar ve araçları ile konvoy oluşturdu. Şehir merkezine akın eden binlerce Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaş, daha sonra ilçenin Vanyolu Caddesi’nde bulunan kaymakamlık önünde kutlama programı düzenledi. Burada toplanan vatandaşlar davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar araçlarla ve yaya olarak şehrin birçok noktasında sloganlarla Allah’u Ekber nidalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da değişik suçlardan 25 kişi tutuklandıVan’da değişik suçlardan 25 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta 23 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında kararZonguldak'ta 23 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında karar
Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıBağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:07

Van Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Yiğit eczanesi
Ipekyolu
Şehadet eczanesi
Edremit
Umut eczanesi
Muradiye
Mehmet eczanesi
Ozalp
Şifa eczanesi
Gurpinar
Demir eczanesi
Gevas
Sanat eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.