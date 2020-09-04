Erciş’te yol asfaltlama çalışması

Van’ın Erciş ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesi’nin yolları BSK asfaltla kaplanıyor.

Erciş’te yollar bir bir yenilenmeye devam ediyor. Erciş Belediyesi tarafından daha önce başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki birçok cadde ve sokağın yolları BSK (bitümlü sıcak asfalt) kaplama ve kilitli parke taşı ile döşenirken, söz konusu çalışmalar kapsamında Adnan Menderes Mahallesi’nin en işlek caddesi BSK asfalt ile kaplanmaya başlandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt döküm işlemleri devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin Erciş’i muasır medeniyetler seviyesinden daha yukarılara ulaştırabilmek için canla başla çalıştıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarını valimizin riyasetlerinde yerine getirerek, Erciş’in bütün noktalarına hizmeti götürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetleri yaparken Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi olarak büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Yapılan bu hizmetlerin gerek Erciş’imize ve bütün Van’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

