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Erciş’te yollar BSK asfaltla kaplanıyor

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında Gölağzı Mahallesinin yolları Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt ile kaplanıyor.Erciş’te yollar bir bir yenilenmeye devam ediyor.

Van’ın Erciş ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında Gölağzı Mahallesinin yolları Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt ile kaplanıyor.
Erciş’te yollar bir bir yenilenmeye devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin birçok cadde ve sokağı BSK Asfalt ile kaplanırken söz konusu çalışmalar kapsamında Gölağzı Mahallesinin de yolları son sistem BSK asfalt ile kaplanmaya başladı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt döküm işlemleri devam ederken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Daha önce Gölağzı Mahallemizi ziyaret ettiğimizde, mahallemizin eksik kalan hizmetlerini tamamlama konusunda sözünü vermiştik. Öncelikle bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek mahalle içi kilitli parke taşı çalışmalarının yapılması hususunda olsun, gerekse BSK asfalt kaplama çalışmalarında olsun, bu destekleri bizlere sunan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez beyefendiye, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas beyefendiye, siyaset kurumumuzun kıymetli temsilcilerine, muhtarlarımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizim en büyük hedefimiz bu millete hizmetkâr olabilmektir. Bu hizmetlerin getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok benimsediği ‘Gönül Belediyeciliği’ni Erciş’in her bir noktasına sunmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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