Erciş’teki caddeler Türk bayrakları ve flamalarla donatıldı

Van’ın Erciş Belediyesi modern ve görsel zenginliğini çeşitlendirerek şehrin giriş çıkışlarını ve büyük caddelerini yüzlerce Türk bayrakları ve belediye flamalarıyla donattı.

Transit yolculukla ilçeden geçenler ve ilçeyi görmeye gelenler, Türk bayrakları ve belediye flamaları karşılıyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “İlçemizin giriş ve çıkış noktalarını kırmızı, beyaz renklerle ve flamalarla donattık. Zaman zaman özel günlerde de vatandaşlara ücretsiz Türk bayraklarımızı dağıtmaktayız.

Vatandaşlarımız bu çalışmamızı coşkuyla karşıladı. Türk bayraklarımız halkımıza manevi bir mutluluk veriyor. Görsel bir güzellik de sağlayarak şehrimize bayram havası yaşattık” dedi.

