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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın gençlerde ilk etabı yapıldı

24.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın gençlerde ilk etabı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nda gençlerde ilk mücadele yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların Grand Prix Develi etabında erkek sporcular Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu önünden start aldı.

Soysallı-Yahyalı kavşağı ve Erciyes Kavşağı'nı geçip Develi Kapalı Spor Salonu önünde sona eren parkurda 32 sporcu, 11 kilometre pedal çevirdi.

Yarışlarda Kazakistanlı sporcular Andrey Remkhe birinci, Maxim Taraskin ikinci, Ilya Karabutov üçüncü oldu.

Türkiye'den de bisikletçilerin yer aldığı yarışlara, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

Gençler mücadelesi, yarın yapılacak 104 kilometrelik ikinci etapla sona erecek.

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