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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

25.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, gençler etabıyla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların son etabında sporcular Develi meydanından start aldı.

Kızık kavşağı, Çaylıca, Tomarza, Şeyhbarak, Böke Kale, Hacıpaşa, Şahmelik, Ayvazhacı'yı geçip Develi Üniversite Kampüsü önünde sona eren parkurda 32 sporcu, 104 kilometre pedal çevirdi.

Yarışta Kazakistan'dan Maxim Taraskin birinci, aynı ülkeden Andrey Remkhe ikinci, Türkiye'den ise Mustafa Ayyorkun üçüncü oldu.

İlk etabı 8 Temmuz'da başlayan yarışlara Türkiye, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katıldı.

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